60 ألف سلة غذائية للمتضررين من فيضانات السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع مساعدات إيوائية وغذائية للمتضررين من الفيضانات في السودان. وتشتمل المساعدات المقدمة على 3196 حقيبة مواد إيوائية و60,326 سلة غذائية، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني خلال مختلف الأزمات والمحن.



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