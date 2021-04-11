حملة جوية عراقية لملاحقة داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس بأن قوات عراقية من مختلف الصنوف، تساندها قوات جوية، بدأت عملية عسكرية لتفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية بمحافظة ديالى «57 كلم شمال شرق بغداد». وأوضح بيان أن قيادة العمليات المشتركة باشرت أمس «تنفيذ تفتيش وتطهير للسلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى».



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