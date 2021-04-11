شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو لضمان دخول المساعدات إلى سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، مجلس الأمن إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية-السورية. وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرح به، مبينا أنه غير كاف لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو لضمان دخول المساعدات إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.