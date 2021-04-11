الحوثيون يحرقون مخيما للنازحين بالحديدة

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وجاء الحريق بعد أن أجبرت الميليشيات أبناء منطقة الحلة على النزوح من منازلهم قسرا عام 2018م، وجعلت منها تحصينات وثكنات عسكرية.
ميدانيا، هاجمت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، ميليشيات الحوثي في محافظة حجة، وألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن قوات الجيش الوطني كسرت هجمات شنتها الميليشيات على مواقع عسكرية في مديريات عبس وحرض وغرب مستبأ»، مؤكدا سقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات حوثية في جبهتي بني حسن وحرض، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، وقتل ما لا يقل عن 53 حوثيا في جبهة مأرب، وأصيب العشرات، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني في جبهتي المشجح، والكسارة، بمديرية صرواح، غرب المحافظة.
وبموازاة المعارك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من مديريات صرواح ومدغل، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، علاوة على تدمير عربة BMB وعربتين مدرعتين و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها.
وفي جبهات المحور الجنوبي للمحافظة، أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجمات حوثية في مديرية رحبة، أسفرت عن مقتل 15 حوثيا على الأقل وإصابة العشرات آخرين.
من جهة أخرى أكد البرلمان العربي تحمل ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية عن زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، بسبب عرقلتها لجهود تقديم المساعدات من خلال إغلاق الموانئ وتحويل مسار المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية، الأمر الذي يتسبب في زيادة المأساة التي يعيشها اليمن.
ودعا البرلمان العربي، في ختام أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت في الجامعة العربية في القاهرة، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية، للتدخل الفوري والعاجل واتخاذ خطوات عملية جادة لفك الحصار القاسي المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ورحب البرلمان العربي، بمبادرة السعودية بهدف إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا دعمه للمبادرة التي تمثل نقطة إطلاق لحوار سياسي شامل، مثمنا استجابة الحكومة اليمنية للمبادرة وتفاعلها الإيجابي مع كافة المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام في اليمن القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تشن حملة جبايات باسم رمضان والزكاة.
- مراقبون يشككون في جدية الميليشيات بشأن صافر.
- الجيش اليمني يكسر هجمات الحوثيين بكسارة مأرب.
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