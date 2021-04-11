شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعذر رؤيته.. دول عربية تتحرى هلال رمضان الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، تحري رؤية هلال شهر رمضان الكريم، الاثنين، بعدما تعذرت رؤيته، بينما أكدت مصر ولبنان، واليمن والعراق، أن الاثنين هو المتمم لشعبان، وأن الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان: «لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة». وتابعت المحكمة أنها ستعقد جلسة أخرى مساء الاثنين، وستصدر قراراً بهذا الشأن. وأكد أيضاً مرصدا «سدير» و«تمير» في المملكة، تعذر رؤية الهلال.

وكانت السعودية دعت، الجمعة، مواطنيها، إلى تحري هلال رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المناظير وإبلاغ أقرب محكمة.