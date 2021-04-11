شكرا لقرائتكم خبر عن برومو «رامز عقله طار» يحصد نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفنان المصري رامز جلال عبر «يوتيوب»، و«إنستجرام» الفيديو التشويقي لبرنامجه الرمضاني «رامز عقله طار»، وظهرت في «البرومو» مجموعة من ضيوف وضيفات البرنامج في لحظات انفعالية قوية، ومنهم دينا الشربيني، وأحمد سعد، وسمية الخشاب، ومحمد هنيدي، وأحمد مالك، ومحمد عبد الرحمن، وظهر بعضهم وهو يسقط من ارتفاع عال جداً وفي النهاية يشتبك مع جلال في نهاية الموقف المرعب.

وحقق «البرومو» أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعة على نشره في «يوتيوب» و«إنستجرام».

وبرنامج «رامز عقله طار» صور بالكامل في الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفية في السعودية.