شكرا لقرائتكم خبر عن «جودزيلا ضد كونج» يواصل تصدّر إيرادات السينما الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

حافظ فيلم «جودزيلا ضد كونج»، الأحد، على تصدّره إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، بعدما حقق 13.4 مليون دولار في الأسبوع الثاني من عرضه، ليصل الإجمالي إلى 69.5 مليون دولار، في رقم مثير للإعجاب جاء في خضم جائحة عالمية.

وتراجعت إيرادات الفيلم الذي أنتجته شركة «وارنر براذرز وليجندري إنترتينمنت» في أسبوعه الثاني 58 % عن التي حققها في مطلع أسبوعه الافتتاحي، والبالغة 32.2 مليون دولار. وتطرح الشركة جميع أفلامها في 2021 على منصة «إتش.بي.أو ماكس»، تزامناً مع عرضها الأول في دور السينما، رضوخاً منها للأوضاع الصعبة التي تفرضها الجائحة.

وبات «جودزيلا ضد كونج» حالياً أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات، منذ تفشي الجائحة، متجاوزاً فيلم «تينيت» الذي جمع 58.4 مليون دولار.

وحل فيلم الأكشن «لا أحد» ثانياً بتحقيقه 2.6 مليون دولار، معززاً إيراداته المحلية إلى 15.6 مليون، بعد ثلاثة أسابيع من عرضه.

وتراجع فيلم الرعب «ذا أنهولي» الذي أنتجته «سوني بيكتشرز» إلى المركز الثالث، محققاً نحو 2.4 مليون دولار، ليرفع مجمل إيراداته إلى 6.7 مليون. وحل فيلم الرسوم المتحركة «رايا والتنين الأخير» رابعاً، محققاً 2.1 مليون دولار، ما يرفع إجمالي إيراداته إلى 35.2 مليون.