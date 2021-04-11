شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يختتم برنامجه التدريبى لتأهيل الكوادر بـ12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان البرنامج التدريبى لبناء قدرات الكوادر الفنية بفروع المجلس ومسؤولى وحدات إدارة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وخدمة المواطنين بـ12 محافظة، حيث شارك فى البرنامج التدريب 44 متدرب ومتدربة من محافظات "كفر الشيخ - الغربية – أسيوط – الوادى الجيد – بنى سويف – مطروح – الفيوم – سوهاج – أسوان – السويس – جنوب سيناء – قليوبية ".

تناول البرنامج التدريبى الحقوق والحريات الواردة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ومنهجية إعداد التقارير النوعية والدولية والمعارف الأساسية حول حقوق الإنسان ونظام الحماية الدولية الواردة فى الاتفاقيات الدولية والميثاق وكذلك اختصاصات وحدات حقوق الإنسان وكيفية تفعيل دورها.

كما أوصى المشاركين باستمرار تقديم الدعم الفنى للباحثين بالفروع واضطلاعهم على المستجدات فيما يخص مجالات حقوق الإنسان وأبدى المشاركون والمشاركات عن استفادتهم من التدريب كما طالبوا استمرار دعم هذه الوحدات لتمكينها فى القيام بعملها وهو ما سوف يعمل عليه المجلس خلال هذا العام بالتعاون مع الجهات المعنية.