شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زيدان نائب التنسيقية يطالب بتوصيل الغاز لدار رعاية أطفال بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشرف سيد رئيس حى الساحل، وذلك لمناقشة دخول الغاز الطبيعي لدار رعاية للأطفال طريحى الفراش والتى تتبع الكنيسة، وبحث تطورات رصف شارع الورشة ومنية السيرج.

كما طالب بإنارة عدد من شوارع حى الساحل استجابة لمطالب المواطنين، وسرعة توفير اعتماد مالى لرصف شارع على حسن، بعد تغيير شبكة الصرف الصحي والمياه في الشارع وعدد من الموضوعات التى تهم أهالى حى الساحل.

يذكر أن النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد من قبل أن التنسيقية تجربة ملهمة وكيان يضم العديد من الأحزاب السياسية المختلفة الأيديولوجيات وكافة التوجهات، وأن هدفهم العمل على خدمة الوطن والمواطنين، متابعا: "نختلف لصالح المصلحة الوطنية ولكن لا نختلف على صالح الوطن، أدائها جاء بشكل إيجابى مع بداية جلسات برلمان 2021، وإن دل فإنما يدل على تنفيذ الشعار الذى نعمل تحت مظلته وهو "سياسة بمفهوم جديد"، كل شخص يطرح رؤيته حتى نستطيع الوصول إلى مشروعات قوانين ورؤى نستطيع من خلالها أن نعمل على تطوير كافة الملفات داخل الدولة المصرية".