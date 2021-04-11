عدد من الدول العربية تقرر استمرار تحري رؤية هلال رمضان إلى غدا الإثنين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات في بيانات منفصلة، مساء الأحد، تعذر رؤية هلال رمضان، فيما أعلنت مصر ولبنان واليمن والوقف السني بالعراق أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المحكمة العليا قولها: "لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة"، مشيرة إلى أنها ستعقد جلسة مساء يوم غد الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.



بدورها قالت وزارة العدل الكويتية، إن "اجتماع هيئة الرؤية الشرعية سيستمر إلى غد الاثنين التماساً لرؤية هلال شهر رمضان".



ونقل تلفزيون قطر عن الدكتور ثقيل بن ساير الشمري رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قوله: "لجنة تحري رؤية الهلال تقرر استمرار عمل التحري إلى يوم غدٍ الاثنين".



بدورها قالت وزارة العدل بدولة الإمارات، إن" لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك تجتمع عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غداً الاثنين الموافق12 ابريل بعد صلاة المغرب، وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها".

إلى ذلك أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء الموافق 13 ابريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه "لم يثبت مساء اليوم الاحد رؤية الهلال ولم يشهد أحد برؤيته في الأماكن المعتادة على السواحل اليمنية".



وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد، وعليه يكون غداً الإثنين مكملاً لشهر شعبان، والثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل".



فيما أعلنت المراجع الشيعية من بينها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في بيانات منفصلة أنها ستتحرى هلال رمضان مساء غد الإثنين.



وأعلنت دار الإفتاء في مصر أن غدًا الإثنين هو المتمم لشعبان ويكون الثلاثاء 13 أبريل أول أيام شهر رمضان.



كما أعلنت دار الفتوى في لبنان أن غدًا المُتمِّم لشعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان المُبارك

