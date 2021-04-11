القناة الـ13 الإسرائيلية: الهجوم على منشأة نطنز الإيرانية كان بمتفجرات وليس سيبرانياً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - الاخبار حول ما حصل في منشأة نطنز الايرانية تتوالى، فبعدما كشفت الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، أن الموساد نفذ هجوماً إلكترونياً استهدف المنشأة الإيرانية وفقاً لمصادر مخابراتية لم تسمها، أعلنت القناة الـ13 أن الهجوم كان بمتفجرات وليس سيبرانيا.

وأضافت أن الحادث سببه شحنة متفجرة تم زرعها في المنشأة الإيرانية.

جاء ذلك بعيد إعلان تقديرات أمنية إسرائيلية بأن ضرراً جسيماً لحق بقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم في نطنز، مؤكدة أن السلطات هناك تتكتم عن حجم الخسائر.

الجدير ذكره أن صحيفة “جيروزاليم بوست” كانت كشفت أيضاً في تقرير لها نشرته، الأحد، أن الحادث الذي وقع فجر اليوم، كبير جدا وناجم عن هجوم إلكتروني قد يكون من جانب إسرائيل، مشيرة إلى أن الواقعة الجديدة في نطنز لم تكن حادثا عاديا، بل هي أخطر بكثير مما تقوله إيران التي لم تعلن أبداً عن تفاصيل الهجوم ولا من يقف وراءه حتى اللحظة.

بدورها، أفادت إذاعة “فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية، بأن وكالة “کان” الحكومية الإسرائيلية قد ذكرت الأحد، أن الحادث في منشأة نطنز النووية من عمل إسرائيل، وأضافت أنه نتيجة هجوم إلكتروني جديد على إيران.

كما لم تكشف الوكالة مصدرها، إلا أنها ذكّرت بأن إسرائيل كانت أرسلت بداية العقد الماضي دودة إلكترونية باسم “ستاكس نت”، وتسببت حينها بخلل خطير في عمل أجهزة الطرد المركزي في نطنز.

إيران: ضجة إعلامية لا أكثر!

أما الجانب الإيراني الذي اكتفى فقط بالإعلان والتأكيد على عدم وجود خسائر، فجاءى على لسان رئيس الفريق الفني المعني بالتحقيق في الحادث أن بعض التقارير عن أسباب الحادث “ضجة إعلامية دون حقائق”.

وأضاف “ندرس احتمالات وسنكشف عن المعلومات بعد تحديدها”.

بدوره، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن الحادث متعمد، وقال: “ما حدث في منشأة نطنز كان إرهاباً نووياً”.

كما أشار إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على المنفذين.

حادث غامض

يذكر أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أعلن أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية وسط إيران تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.

وقال كمالوندي في تصريح خاص لوكالة أنباء “فارس” إن مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكداً على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.

كما أضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وذلك بحسب “العربية”.