بالفيديو: بعد تلقيح جميع السكان ضد كورونا… الحياة في جبل طارق تعود إلى طبيعتها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تمكن جيب جبل طارق البريطاني الصغير في أقصى جنوب إسبانيا، من ان يحجز لنفسه المركز الاول في صفوف مناطق العالم بتلقيح جميع السكان ضد فيروس كورونا، لتعود الحياة إلى طبيعتها قبل “الغزو الكوروني”.

عاد السكان الى ممارسة اعمالهم بشكل طبيعي منهم الطباخ الإسباني رافاييل كوردون الذي يعمل في المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 ألفاً، ويقصدها بالتالي، يومياً مما أتاح له تلقي اللقاح المضاد للفيروس كغيره من العمال العابرين للحدود. وقال الرجل البالغ 63 عاماً إن هذه المنطقة “أشبه بالواحة”، معتبراً أن عبور الحدود هو بمثابة “الانتقال من عالم إلى آخر”. أما في إسبانيا، حيث لا تزال القيود الصحية كثيرة، فيشعر رافاييل وكأنه “في حوض مائي حيث الحركة محدودة”.

لم يعد وضع الكمامات إلزامياً في جبل طارق إلا في الأماكن العامة المغلقة والمتاجر ووسائل النقل العام. كذلك تم رفع حظر التجول الذي يسري اعتباراً من منتصف الليل، مما أدى إلى إحياء نشاط الحانات والمطاعم التي لم تفتح أبوابها إلا في الأول من آذار بعد شهور من القيود.

ويوم الخميس الماضي أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أن القواعد التي تحد عدد من يمكنهم الجلوس إلى الطاولة نفسها في حانة أو مطعم ستُرفع الإثنين، أما الحد الأقصى من الذين يُسمح لهم فالاجتماع وهو 16 شخصاً، فسيلغى العمل له بنهاية يوم 16 نيسان الجاري.

دفع ثمن الفيروس المستجد في جبل طارق 94 شخصاً كما سُجلت 4300 إصابة من بين 34 ألف نسمة،مع العلم انه لم يتم إدخال أي مريض كورونا إلى المستشفى لأكثر من أسبوعين بفضل التطعيم. فحملة التلقيح التي سميت “عملية الحرية” أتاحت تحصين 85 في المئة من سكان “الصخرة” منذ بدايتها في كانون الثاني، في وقت يتخلف الاتحاد الأوروبي عن الركب.

كما يذكر انه أكثر من نصف العمال الذين يصلون يومياً من إسبانيا والذين يبلغ عددهم 15 ألفاً تلقوا بالفعل إحدى الجرعتين المطلوبتين. وقالت وزيرة الصحة سامانثا ساكرامنتو لوكالة فرانس برس في مكتبها في أعلى مستشفى جبل طارق المطل على الميناء “إنه مصدر ارتياح كبير”.

وعن سبب تمكن جيب جبل طارق اجتياز طريق تلقيح جميع السكان، عزت الوزيرة سرعة الحملة إلى صغر حجم جبل طارق وتولي بريطانيا توفير اللقاحات بانتظام (“فايزر” و”أسترازينيكا”). وأضافت المرأة الوحيدة في حكومة جبل طارق “في الأسابيع القليلة الأولى، كنا نلقح سبعة أيام في الأسبوع. كان الأمر أشبه بجهاز المشي”، اما اول من حصل على اللقاح في جبل طارق فهم موظفو المستشفى والمقيمون وطاقم دور رعاية المسنين