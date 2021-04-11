مقتل 5 من تنظيم داعش بعملية عسكرية للجيش العراقي في ديالى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2021 7:05 مساءً

أعلن الجيش العراقي ، الأحد، مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش في عملية عسكرية في محافظة ديالى، تم خلالها تدمير أوكار ومعابر وأنفاق وأسلحة تابعة للتنظيم.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إن “نفقا وأربعة أوكار لتنظيم داعش وخمسة من عناصر التنظيم قتلوا” بعمليات للقوتين البرية والجوية العراقية في منطقة بحيرة حمرين وشمال السعدية في محافظة ديالى.

كما دمر طيران الجيش “كرفانا وعجلة زراعية”، فيما “دمرت القوات الخاصة وكرين و3 قنابر هاون وصاروخ قاذفة”، و”معبر وعجلتين” ضمن محور عمليات قوات الحشد الشعبي، و”4 أوكار و3 عبوات ناسفة ونفقين و3 قنابر هاون”، في محور قوات الرد السريع.

وأعلن رسول، الأربعاء الماضي، مقتل 60 عنصرا من تنظيم داعش ضمن عملية “الأسد المتأهب” التي انطلقت في الشهر الماضي.

وقال رسول إن العملية أسفرت عن تدمير 120 كهفا ووكرا وقتل 27 عنصرا من داعش و “تدمير المقرات البديلة التي لجأوا إليها بشكل كامل”.