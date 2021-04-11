العراق يدرس فرض “حظر التجول” في رمضان لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تدرس خلية الأزمة البرلمانية العراقية، الأحد، عدة إجراءات منها “فرض “حظر التجول” في البلاد خلال شهر رمضان، لمواجهة الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وسجل العراق، السبت، 6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم مرتفع بالمعايير المحلية مع إنه يمثل انخفاضا عن رقم 7937 الذي سجل الجمعة.

ونقل موقع السومرية نيوز الإخباري المحلي عن مقرر الخلية، جواد الموسوي، قوله إن “الخيار الأول هو المضي باتجاه الحظر الشامل خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر”.

وأضاف الموسوي أن “الخيار الثاني الأقرب والأنجع هو تطبيق الحظر الشامل لأيام الخميس والجمعة والسبت مع زيادة ساعات الحظر الجزئي ليمتد من الساعة 7 مساء إلى 5 فجرا”.

ودعا الموسوي “الحكومة العراقية ووزارة الصحة إلى تغيير خططها بخصوص حث المواطن على الالتزام بالتعليمات الصحية وأوقات الحظر وزيادة الوعي بضرورة سرعة التطعيم بلقاح كورونا”.

وشددت السلطات الصحية العراقية إجراءاتها للحد من حركة المواطنين وتجوالهم، فيما نقلت مصادر محلية من بغداد خبر إغلاق بعض شوارع العاصمة بالكتل الكونكريتية.

ولجأت السلطات العراقية في السابق إلى خيار حظر التجول الكلي والجزئي في مسعى لتخفيف الضغط عن النظام الصحي المهدد بارتفاع إصابات كورونا في البلاد.