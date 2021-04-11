السعودية تحسم الجدل بشأن أول أيام شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ 4 ساعات

تعذّر، اليوم الاحد رؤية هلال شهر رمضان، في أول أيام الترائي، في مرصدي تمير وحوطة سدير، وذلك بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما أورد موقع العربية.

وفي وقت سابق، توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وأكد أن “هلال اليوم لن يكون موجودا، بحيث يغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي”.

واشار الى انه “ستكون رؤية الهلال متاحة يوم الاثنين، لكن في حال صعوبة رؤيته، ولم يتقدم أحد برؤيته فستتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا”.

إلى ذلك أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بيانا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ.

وأوضح أنه “بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 142 هـ، الموافق 11 أبريل 2021م، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس”، مبينا أنه “في يوم الاثنين 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01”.

وأشار إلى أنه “في موقع المرصد الفلكي، ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة واستطالة 6.8 درجة”، وذلك بحسب “العربية”.