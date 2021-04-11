شرط وحيد يضعه زعيم المعارضة التركية للترشح أمام أردوغان

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

قال زعيم المعارضة التركية، السبت، إنه على استعداد للترشح أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

وأوضح قليجدار أوغلو أنه "إذا توافقت أحزاب المعارضة على ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية بموعدها الرسمي، 2023، فلن يكون لديه مانع من ذلك".

واعتبر أن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارضة "تحالف استبدادي، بخلاف تحالف الأمة (المكون من أحزاب معارضة أبرزها الشعب الجمهوري والخير) يمثل نظامًا ديمقراطيًا.

وتابع قائلا: "في النظام الاستبدادي، يكون الشخص مرشحًا بالفعل ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه، فقد شاهدنا جميعًا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، في مؤتمره وهو يصرح مرشحنا الرئاسي هو رجب طيب أردوغان.. لقد قدم فروض الولاء، ولا يمكن أن يكون هناك نقاش لأنه لا توجد ديمقراطية".

وأضاف زعيم المعارضة التركية: "أما لدينا في تحالف الأمة، هناك قواعد ديمقراطية. ويشمل التحالف أحزاب الشعب الجمهوري، والسعادة، والحزب الديمقراطي".

وأردف قليجدار أوغلو قائلا "على الرغم من أن الأحزاب المنشأة حديثًا ليست في التحالف، إلا أن هناك أيضًا حزب الديمقراطية والتقدم (بزعامة علي باباجان) وحزب المستقبل (بزعامة داود أوغلو) وأحزاب أخرى، سيكون لها دور بخصوص المرشح الرئاسي".

وبيّن أنه "عندما يأتي موعد اتخاذ مثل هذا القرار الانتخابي، سوف نجتمع معًا كقادة للتحالف.. سنجلس ونناقش كيف نحدد المرشح الرئاسي.. قوة الديمقراطية هنا. نحن، تحالف الأمة، نجلس ونتحدث ونتناقش. هل سيكون لكل حزب مرشح منفصل أم سيكون لديه مرشح واحد فقط؟ .. إذا اتخذ التحالف قرارًا بترشيحي، فلا يمكنك الهرب من ذلك بأي حال".