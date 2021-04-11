عاجل.. الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان الإثنين

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، الإثنين، بعد صلاة المغرب.



وذلك برئاسة سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل بالإمارات، وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.