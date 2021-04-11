عاجل.. مصر تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

أعلنت مصر أن غدا المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام رمضان.



وأعلن مرصدا سدير وتمير في المملكة العربية السعودية، قبل قليل، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وجاء في بيان المحكمة: "اتباعا لهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه".