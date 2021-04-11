شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون دولار منحة من المملكة والإمارات للسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخرطوم، اليوم، عن توفير 400 مليون دولار مقدمة من المملكة والإمارات لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى للموسمين الصيفي والشتوى لهذا العام .

وقال عبد اللطيف عثمان رئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم أن محفظة التمويل الزراعي وجدت استجابة سريعة من مجموعات خارج السودان باتفاقيات إطارية مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات توفر المدخلات باسعار المنشاة مما يقلل تكلفة الإنتاج.