شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تكذب "بيانا ملفقا" حول لقاحات كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كذبت منظمة الصحة العالمية في العراق في بيان لها "البيان المختلق الذي تم تداوله مؤخرا في منصة غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتقويض ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات كوفيد 19-".

وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية لا تستخدم قنوات غير رسمية لنشر معلومات حول القضايا الصحية، بما في ذلك الوقاية من مرض كوفيد 19 وتدابير التطعيم، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد. وقالت المنظمة إن فوائد اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة. ودعت المنظمة المواطنين العراقيين إلى الاستمرار في التسجيل لتلقي اللقاحات في أقرب وقت.