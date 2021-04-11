شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقترب من تطعيم 40 مليونا باللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد أن المملكة المتحدة وزعت 586339 جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مما يرفع الإجمالي إلى نحو 40 مليون جرعة.

وحصل 32.12 مليون في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح في حين حصل 7.47 مليون على الجرعة الثانية مما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد. كما أظهرت البيانات تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم انخفاضا من 2589 في اليوم السابق في حين توفي سبعة في غضون 28 يوما من الإصابة بالفيروس انخفاضا من 40 يوم السبت.