انت الان تتابع خبر وسائل اعلام: الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية قولها مساء يوم الأحد، بأن جهاز الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي.
وأضافت المصادر أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) نفذت هجوما سيبرانيا ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت فجر الأحد لحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي.
وكانت منشأة نطنز قد تعرضت في يوليو الماضي لانفجار غامض وصفته السلطات الإيرانية لاحقا بأنه كان "عملية تخريبية".
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت فجر الأحد لحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي.
وكانت منشأة نطنز قد تعرضت في يوليو الماضي لانفجار غامض وصفته السلطات الإيرانية لاحقا بأنه كان "عملية تخريبية".