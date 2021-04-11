نتنياهو: المعركة ضد إيران ووكلائها وسلاحها مهمة ضخمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مكافحة إيران وأتباعها ومكافحة برنامجها النووي والتسلح هي مهمة ضخمة.

وأضاف: "الوضع القائم اليوم لا يعني أن هكذا سيكون الوضع غدا"دون مزيد من التفاصيل.

وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن "إيران تشكل تهديدًا استراتيجيًا للعالم وإسرائيل".

جاء ذلك في احتفال لرؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمناسبة قرب عيد الاستقلال الإسرائيلي.

وبدورها قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن من المقرر ان يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية جلسة له الأسبوع المقبل لبحث الموضوع الإيراني.

وأضافت: "سيلتئم المجلس بطلب من وزير الدفاع بيني جانتس والمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لبحث تعامل إسرائيل مع الملف الإيراني".

وأشارت الى أنها المرة الأولى التي يلتئم فيها المجلس الوزاري المصغر منذ مطلع شهر فبراير/شباط الماضي