ألمانيا.. رئيس وزراء بافاريا يدخل سباق المستشارية لخلافة ميركل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طرح رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر اسمه للترشح عن المعسكر المحافظ لمنصب المستشار الألماني، في الانتخابات المزمعة في سبتمبر المقبل.

وقال: "سنحسم الأمر قريبا وبشكل ودي مع منافسنا زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي آرمين لاشيت".

وأضاف: "نريد أن نفوز بالانتخابات التي تجرى في الخريف.. هذا هو الهدف الأساسي.. ونفكر الآن عن أفضل تشكيل لتحقيق ذلك".

من جهته، قال لاشيت في مؤتمر صحفي مشترك: "ماركوس زودر وأنا أجرينا محادثات مطولة في وقت سابق اليوم. ونعلن اعتزامنا الترشح للمستشارية".

ويأتي لاشيت في استطلاعات الرأي بعد زودر، لكن كزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الأكبر حجما، فإن له عمليا حق الاعتراض الرئيسي، ويتمتع بدعم من بعض رؤساء وزراء الولايات الذين يتمتعون بنفوذ قوي في البلاد.

وتتزايد الضغوط لاتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كان زودر أو لاشيت، من سيترشح عن الائتلاف المكون من الحزبين لشغل المنصب في انتخابات سبتمبر المقبل لخلافة المستشارة الحالية للبلاد أنغيلا ميركل.