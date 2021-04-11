شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي يحذر من "عواقب" في حال وقوع "عدوان" روسي على أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من "عواقب" في حال وقوع "عدوان" روسي على أوكرانيا، معبرا عن "مخاوف" واشنطن حيال التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.



وقال بلينكن ي مقابلة بثتها شبكة "إن بي سي" الأحد "هناك حشود روسية على الحدود أكثر من أي وقت منذ 2014، خلال الاجتياح الروسي الأول" محذرا بأنه "في حال تحركت روسيا بشكل متهور أو عدواني، ستكون هناك تكاليف، ستكون هناك عواقب".