شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبو قرغيزستان يؤيدون إصلاحات جباروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكك - رويترز

وافق الناخبون في قرغيزستان الأحد، على منح الرئاسة سلطات أكبر، خلال استفتاء على إصلاحات دستورية، أكدت الثقة الشعبية في الرئيس الشعبوي صدر جباروف، رغم ضعف الإقبال.

وتشير البيانات الأولية، بعد فرز 75 % من الأصوات، أن أغلبية الناخبين 79 % أيدوا الإصلاحات. غير أن الإقبال تجاوز قليلاً حاجز ال 30 % اللازم لصحة الاستفتاء.

ويأمل جباروف في أن يؤدي تعزيز سلطات الرئاسة إلى جعل البلاد أكثر استقراراً، وذلك بعد الإطاحة بزعمائها بسبب ثورات عنيفة في 2005 و2010 و2020، التي أوصلت جباروف إلى الحكم بعدما كان سجيناً.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه «المعهد الجمهوري الدولي» الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ونُشرت نتائجه هذا الشهر، أن جباروف هو إلى حد بعيد السياسي الذي يحظى بأكثر قدر من الثقة في البلاد. وكشفت بيانات الاستطلاع أن نسبة الناخبين الذين يعتقدون أن قرغيزستان تسير في الاتجاه الصحيح قفزت إلى 70 % خلال الشهرين الماضيين.

واقترح جباروف الإصلاحات بعد وصوله إلى السلطة، وسط احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب إعلان الفوز الكاسح للأحزاب الموالية للرئيس السابق سورونباي جينبيكوف في انتخابات برلمانية.