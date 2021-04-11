شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات القاهرة تحسم قضية أحمد بسام زكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (أ ف ب) -

قضت محكمة جنايات في القاهرة، الأحد، بحبس طالب جامعي 8 سنوات؛ بعد أن دانته بالتحرش بثلاث قاصرات، وحيازة مخدرات؛ بغرض تعاطيها، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر: «إن حكماً بالحبس 7 سنوات» صدر ضد الطالب السابق في الجامعة الأمريكية في القاهرة أحمد بسام زكي، وهو في العشرينات من عمره، لإدانته بـ«هتك عرض» ثلاث فتيات قاصرات (لم يبلغن الـ18 من العمر) «وتهديدهن بإفشاء أسرار تخدش الشرف». وأضاف المصدر: إن المحكمة نفسها أصدرت كذلك حكماً بالحبس سنة على زكي؛ «لإدانته بحيازة مخدرات بغرض تعاطيها».

وكانت محكمة اقتصادية مختصة بنظر جرائم شبكة الإنترنت قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحبس أحمد بسام زكي 3 سنوات؛ لتحرشه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بشابتين. ويستطيع زكي الطعن بالحكمين أمام محاكم الاستئناف.

وأثارت قضية أحمد بسام زكي ردود فعل غاضبة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن فجرها حساب على انستجرام باسم «أسولت بوليس» أي شرطة التحرش. وبث هذا الحساب العشرات من الشهادات التي تتهم زكي بأنه متحرش جنسياً. وجاءت معظم الشهادات من زميلات دراسة سابقات وكانت مصحوبة بصور لرسائل على شاشات الهواتف بغرض إثبات محاولات الابتزاز الجنسي والتحرش التي قام بها.

وألقي القبض على زكي في يوليو/ تموز واعترف أثناء التحقيقات بالاعتداء على ست فتيات قدمن شكوى ضده إحداهن قاصر. وأثارت هذه القضية استنكاراً واسعاً في مصر؛ حيث استعارت النساء وسم «مي تو» (أنا أيضاً) للكشف عن التحرش في مجتمع محافظ اعتاد التغاضي عن مثل هذه الممارسات خوفاً من التأثير على سمعة النساء.