شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: تطعيم 40 مليوناً ضد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

اقتربت السلطات البريطانية، الأحد، من تلقيح 40 مليون شخص ضد فيروس كورونا، بحسب أحدث أرقام وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة، وزعت المملكة المتحدة 586339 جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكوفيد ـ 19. ويأتي ذلك بعدما حصل 32.12 مليون في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 7.47 مليون على الثانية، مما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد.

وأظهرت البيانات تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 2589 في اليوم السابق، في حين توفي سبعة، انخفاضاً من 40 السبت الماضي.