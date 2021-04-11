شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الربط السككي بين مصر والسودان والتنفيذ فوراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، إن الربط السككي بين مصر والسودان سيرى النور قريباً لصالح الشعبين، موضحاً أن الوزارة انتهت من الدراسات الأولية للربط، إلى جانب دراسات أخرى تجري على الأرض مع جامعة القاهرة.

وقالت وزارة النقل، في بيان، إن الفريق كامل الوزير، عقد الأحد في الخرطوم، مباحثات مع نظيره السوداني ميرغني موسى، لبحث التعاون بين البلدين في مجال النقل، بعد زيارة وفد مصري السودان، ويضم وزير المالية محمد معيط، وشخصيات رفيعة المستوى من وزارتي النقل والمالية.

وأوضح الوزير أن مشروع امتداد السكك الحديدية المصرية إلى الأراضي السودانية سيصل إلى منطقة وادي حلفا، وسيتم إنشاء محطة تبادلية مركزية في المنطقة، لنقل الركاب وتبادل البضائع على السكتين.

وأشار إلى أن لجاناً فنية مصرية سودانية تدرس المسار منذ أسبوع، وتم الاتفاق على مسار محدد، سيعرض على الحكومتين، للبدء في التنفيذ فوراً، خاصة في ظل توفر الاعتمادات المالية لدى وزارة النقل.

وأكد الوزير أن العمل في الربط البري قائم، سواء داخل الأراضي المصرية أو السودانية، ويتم تطوير جزء كبير من الطرق البرية تتخطى 1155 كيلومتراً لتكون على أعلى مستوى، في إطار الطريق الكبير الذي يربط كل الدول الإفريقية من القاهرة شمالاً، وحتى كيب تاون جنوباً، مروراً بالسودان.

وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين، خاصة في قطاع النقل، فوراً، مؤكداً أن الأموال مرصودة، وأنه حصل على تصديق من الرئيس بأن أي مشروع، له مردود إيجابي على علاقة الشعبين وخدمة مصالحهما ينفذ فوراً.

وأكد الوزير أن هناك أعمالاً تجري في الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان، وسوف يتم استكمال الطريق إلى الحدود الدولية مع السودان، موضحاً أن الطريق يتكون من 6 حارات في كل اتجاه، لافتاً إلى التعاون يشمل قطاعات النقل البري أو النهري أو البحري وحتى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وأعرب وزير النقل السوداني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، عن ترحيبه بالوفد المصري، وشكره على التعاون الذي لقيه من وزارة النقل المصرية والوزير كامل الوزير، مؤكداً أن الهدف من زيارة الوفد المصري هو مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطيران والسكك الحديد والتعاون طويل الأمد بين البلدين.