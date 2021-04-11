شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستبعد اندلاع حرب مع أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

استبعدت روسيا، الأحد، اندلاع حرب مع أوكرانيا في ظل تنامي المخاوف من تصعيد للنزاع مع إرسال حشود عسكرية روسية منذ أيام إلى الحدود الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع شبكة «روسيا 1»: «بالطبع، لا أحد يسلك طريق الحرب، ولا أحد يقبل باحتمال نشوب مثل هذه الحرب». وتابع: «لا أحد يقبل كذلك باحتمال قيام حرب أهلية في أوكرانيا»، مؤكداً أن روسيا لن تبقى غير مبالية لمصير الناطقين بالروسية المقيمين في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث تدور حرب منذ عام 2014 بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لموسكو.

وأكد بيسكوف، إن «روسيا تبذل كل الجهود الممكنة للمساعدة على تسوية هذا النزاع. وسنواصل القيام بذلك بدون توقف». ولم ينف الكرملين نشر تعزيزات، لكنه أكد أنه لا يهدد أي جهة، متهماً في المقابل كييف بالقيام بـ«استفزازات» تهدف إلى «تصعيد الوضع على الجبهة».

وترى موسكو النزاع الذي أوقع أكثر من 13 ألف قتيل منذ اندلاعه حرباً أهلية أوكرانية، فيما تتهم كييف والغرب موسكو بتقديم دعم عسكري وسياسي ومالي جلي وموثق إلى الانفصاليين.

وانتقدت كييف وعدة عواصم غربية مؤخراً، موسكو لحشدها قوات على الحدود الأوكرانية، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في وقت تدور اشتباكات دامية شبه يومية مع الانفصاليين.