شكرا لقرائتكم خبر عن سردار يحتفل بميلاده بهدف في فوز شالكه على أوجسبورج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل سوات سردار بعيد ميلاده الـ 24 بتسجيل هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم ليضع شالكه متذيل الترتيب حداً لغيابه عن الانتصارات في 12 مباراة بتغلبه 1- صفر على ضيفه أوجسبورج الأحد.

وبعد فشله في تسجيل أي هدف في آخر خمس مباريات على أرضه افتتح شالكه التسجيل بعد أربع دقائق عندما وضع سردار لاعب وسط ألمانيا الكرة في المرمى من مدى قريب بعدما فشل الحارس رفاو جيكيفيتس في إبعاد تمريرة عرضية منخفضة.

وأهدر أوجسبورج فرصة إدراك التعادل عبر المهاجمين ماركو ريشتر وروبن فارجاس إلا أن دفاع شالكه المنظم حافظ على انتصاره الثاني فقط هذا الموسم.

وما يزال شالكه في موقف حرج إذا أراد النجاة من الهبوط هذا الموسم؛ إذ يتأخر بفارق 12 نقطة عن المركز الـ 16 المؤهل لملحق البقاء و13 نقطة عن الأمان قبل ست جولات من النهاية.

ويحتل أوجسبورج، الذي لم يضمن البقاء بعد، المركز الـ 11 متقدماً بسبع نقاط على المركز الـ 16.