شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يتفوق على ديجون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ موناكو على آماله في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد تغلبه 3-صفر على ضيفه ديجون اليوم الأحد ليكبد متذيل الترتيب خسارة تاريخية.

وخسر ديجون آخر 12 مباراة في الدوري ليعادل رقم سي.ايه باريس القياسي السلبي من موسم 1933-1934. وأحرز ستيفان يوفيتيتش هدفاً، وأضاف وسام بن يدر هدفين آخرين، ليرفع موناكو رصيده إلى 65 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، وأربع نقاط عن ليل قبل ست جولات من النهاية.

وتوقف رصيد ديجون عند 15 نقطة، متأخراً بالعدد ذاته عن نيم صاحب المركز ال18 المؤهل لملحق البقاء.