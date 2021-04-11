شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإسباني: فالنسيا يتعادل مع سوسيداد على أرضه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

استطاع فريق فالنسيا الإسباني، الأحد، أن يتعادل 2-2 على أرضه، مع فريق ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما كان متأخراً في النتيجة.

وشهد الشوط الأول، إهدار اللاعب كارلوس سولير ركلة جزاء لفالنسيا، قبل أن يرد سوسيداد، ويسجل الهدف الأول بواسطة أندير جويفارا في الدقيقة 33. وأضاف السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني قبل الاستراحة لسوسيداد مباشرة.

وحصل فالنسيا على ركلة جزاء أخرى سجل منها الدنماركي دانييل فاس، بعدما تولى المسؤولية بدلاً من المتخصص سولير عقب ساعة من اللعب. وأدرك التعادل بضربة رأس من جابرييل باوليستا، لكنه استكمل آخر 12 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد المهاجم ماكسي جوميز، بعد حصوله على إنذارين.

واستكمل مختار دياكابي مدافع فالنسيا، 90 دقيقة، بعد أسبوع واحد من شكواه من التعرض لإساءة خلال الخسارة 2-1 أمام فريق قادش، ما تسبب في خروجه من الملعب، وقبل استئناف اللعب في وقت لاحق. وبهذه النتيجة، يأتي ريال سوسيداد خامساً، برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز 13 برصيد 34 نقطة.