شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى رأس الخيمة ينقذ حياة رجل أعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن مستشفى رأس الخيمة أن فريقاً طبياً لديه أنقذ حياة رجل أعمال هندي، يدعى برينر كاروناكاران، 45 عاماً، من سكتة مخيخية شديدة ونادرة تعرض لها، كادت أن تودي بحياته أو تُسبب له إعاقة دائمة.

وقال د. تينكو خوسيه كوريسنكال، الاستشاري في جراحة الأعصاب لدى مستشفى رأس الخيمة، الذي أشرف على فريق الأطباء في التعامل مع الحالة: «تعرض المريض لسكتة مخيخية شديدة، تطلبت تدخلاً جراحياً إسعافياً، في ظل وضع صعب للغاية، بسبب دخول المريض في حالة غيبوبة جزئية، ترافقت مع ارتفاع الضغط داخل القحف، وارتفاع مُعنّد لضغط الدم، بالإضافة إلى وذمة دماغية واستسقاء في الدماغ نتيجة الاحتشاء الحاصل في الحفرة القحفية الخلفية، ما كاد يودي بحياته».

وأضاف رغم أن فرصة النجاة من هذه الحالة ضئيلة جداً، تعامل فريق الأطباء في مستشفى رأس الخيمة مع الحالة بسرعة، وأجرى عملين جراحيين معقدين، أتبعهما بإحداث ثقب في الرغامى لمساعدة المريض على التنفس.

واشتمل العمل الجراحي الأول على قطع القحف تحت القذال عند قاعدة الدماغ، واقتطاع جزء من الجمجمة ثم رأب الجافية، التي تشكّل الغشاء الخارجي المحيط بالدماغ، وأُجري العمل الجراحي الثاني لتركيب مفجّر بطيني خارجي لتخفيض مستوى استسقاء الدماغ.

وأكد أن المريض يحظى حالياً بوعي كامل؛ حيث تكيف مع الوضع، وأصبح قادراً على المشي بالمساعدة، وعادت جميع علاماته الحيوية إلى معدلاتها الطبيعية، بما فيها ضغط الدم والنبض والتشبع الأكسجيني، واستعاد قدرته على الكلام والتواصل بشكل جيد.