شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مندوب وبائع بتهمة السب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس مندوب عربي 3 أشهر وإبعاده عن الدولة، لإدانته بسب شرطي بعد توقيفه لعدم ارتدائه الكمامة، كما قضت في نفس القضية بحبس بائع ثلاثة أشهر لقيامه بنفس الجريمة بعد طلب الشرطي هاتفه الذي استخدمه لتصوير الواقعة.

وتشير تفاصيل القضية التي دارت أحداثها في شهر يناير الماضي، حين استوقفت دورية شرطية 4 من الجنسية العربية بسبب عدم ارتداء أحدهم الكمامة، وحسب إفادة شرطي في التحقيقات فإن المدان الأول رفض إبراز هويته لتسجيل مخالفة عدم ارتداء كمامة وحاول المماطلة والتحجج بعدم وجود هويته كونها محجوزة بسبب مخالفة مشابهة.

وذكر أنه طلب من المدان مرافقته إلى مركز الشرطة للتحقق من الأمر؛ حيث رفض الأخير وحاول الفرار من الدورية فلحق به الشرطي؛ حيث ارتطم المدان بإشارة مرور فقبض عليه وبدأ بسب الشرطي بألفاظ نابية.

وتابع الشرطي، أنه خلال القبض على المدان الأول شوهد آخر يقوم بتصوير الواقعة فطلب منه هاتفه؛ حيث بادر بسبه ومحاولة الاعتداء على أفراد الشرطة.