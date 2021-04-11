شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تحاول سرقة 500 ألف درهم في صفقة بتكوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكماً بحبس أربعة أشخاص من إحدى دول أوروبا الشرقية، عامين وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانتهم بالشروع في سرقة 500 ألف درهم، من ثلاثة رجال عرب، خلال صفقة شراء عملة بتكوين من إحدى الشركات التي تدعي تداولها.

دارت أحداث الواقعة خلال أغسطس من العام الماضي، حين تقدم مدير عربي (33 عاماً) ببلاغ لدى الشرطة بشروع المدانين الأربعة بسرقة حقيبة كانت لديه خلال زيارته إلى أحد المكاتب التي تدعي تداول عملة بتكوين.

وفي إفادة المجني عليه، في تحقيقات النيابة، قال إنه توجه برفقة شخصين وبحوزتهم 500 ألف درهم لشراء عملة بتكوين بسعر أقل من المتداول، وخلال الانتظار في المكتب، ومماطلة مسؤول تداول العملات، وتأكده عبر زميله من وجود الأموال، دخل إلى المكتب المدانون الأربعة، وقاموا بالاعتداء على المجني عليه وزملائه، محاولين سرقة الحقيبة، وعندما لم يستطيعوا غادروا المكتب، حيث قبض عليهم.