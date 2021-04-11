شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يدعو لأول اجتماع لمجلس "الصحفيين" لتشكيل هيئة المكتب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مجلس النقابة للاجتماع الأول عقب انتخابات التجديد النصفى فى تمام الساعة 12 ظهرا، لتشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال يقررها المجلس.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد أصدر من قبل بيانا، بخصوص المذكرة التى تقدم بها 4 من أعضاء مجلس النقابة له للقيام بما أسموه "إنفاذ قانون النقابة ولائحتها"، بعقد اجتماع المجلس لتشكيل هيئة المكتب فى مدى لا يتجاوز 3 أيام من انتهاء الانتخابات، وأنه بعد أسبوع من انتهاء الجمعية العمومية، "لم يعد من المقبول فى بداية هذه الدورة الجديدة بتجاوز قانون النقابة وانتهاكه".

وأضاف ضياء رشوان، أنه يبدو أن الزملاء الأربعة أعضاء المجلس منذ الدورة السابقة والمستمرين فى عضويته قد سقط من ذاكرتهم أمران جوهريان كانوا شركاء فيهما، ولم يروا فى أى منهما "تجاوز أو انتهاك" لقانون النقابة، الأول: "أنهم كانوا شركاء وأطرافا مباشرة فى تأجيل الاجتماع الأول للمجلس السابق قبل عامين لمدة 3 شهور وليس أسبوعا، للتوصل إلى توافق كانوا طرفا فيه وأصحاب مصلحة، ولم ينطق واحد منهم ببنت شفة حول أى "تجاوز أو انتهاك" لقانون النقابة، فمن أين ظهر ذلك الحرص المفاجئ على قانون النقابة ومصلحتها هذه المرة؟.

وتابع: "الثانى أن نفس الزملاء كانوا شركاء فى قرارات المجلس بالإجماع فيما يخص موعد ومكان الانعقاد الثانى للجمعية العمومية وتأجيله ليوم 2 أبريل، وهو ما أكد قانونيتها حكم محكمة القضاء الإدارى، وبالقطع فإن انعقاد الجمعية العمومية أكثر أهمية وأشد تأثيرا من انعقاد مجلس النقابة، فأين كان "تجاوز أو انتهاك" قانون النقابة حينها".

وأشار ضياء رشوان، إلى أن هذه المذكرة تعد مناسبة، يشكر الزملاء الأربعة عليها، لمطالبة ومناشدة كل الزملاء أعضاء المجلس، بإعطاء مصالح النقابة وأعضائها ما يستحقونه من وقت ومن جهد فعليين فى مرحلة صعبة وحرجة تمر بها النقابة والمهنة وأبنائهما، مع الاحتفاظ بحقهم، وربما هوايتهم، فى استخدام مهاراتهم المهنية فى كتابة المذكرات أو البيانات.

واختتم ضياء رشوان، بيانه، بأنه يطمئن الزملاء الأربعة على قرب الدعوة لانعقاد اجتماع المجلس، متمنيا منهم ومعهم بقية أعضاء المجلس، بعد أن يفرغوا فيه من التشكيل الديمقراطى لهيئة المكتب واللجان، أن يكونوا على قدر ثقة وتوقع أعضاء النقابة، أداء وفعلا وليس فقط كتابة وبلاغة.