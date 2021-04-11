شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توافق على منحة ألمانية لمشروع شراكة لدعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 23/12/2020 و24/12/2020.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن اللجنة توافق على هذه المنحة، وتكلف وزارتى التجارة والصناعة والتعاون الدولى، بأن تعرضا على اللجنة، البرنامج التفصيلى لهذا المشروع، قبل الصرف، بحيث يتم توضيح أوجه الاستفادة من المنحة وأوجه صرفها، وفى أى قطاع وآلية الصرف، لضمان الاستفادة من المنحة.

وطلب رئيس اللجنة، من وزارتى التعاون الدولى والصناعة، توضيح المناطق التى سيتم التدريب فيها والمستفيدين من التدريب.

ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

وقالت إنجى مصطفى، ممثلة وزارة التعاون الدولى، أن هذا الاتفاق يتضمن منحة بمبلغ 3 مليون يورو من قبل الحكومة الألمانية، والهدف دعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.

وأشار ممثل وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المنحة تدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، بما يعود بالإيجاب على دعم وتشجيع الاستثمار.