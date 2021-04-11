شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: خطة للترويج الإلكترونى لمنتحات صناعة الأثاث على منصة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء أحمد فاروق بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط به تقديم الترويج لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، مما أصابها بحالة من الركود، وأوضحت النائبة أن هناك عزوف داخل محافظة دمياط عن صناعة الأثاث، وتساءلت عن استراتيجية وزارة الصناعة لترويج صناعة الأثاث داخل مصر بشكل عام وداخل محافظة دمياط بشكل خاص.

ومن ناحيته قال ممدوح سليمان ممثل وزارة التجارة والصناعة أن هيئة تنمية الصادرات أطلقت 4 بعثات للترويج للأثاث المصرى داخل المعارض المحلية، وكان هناك معارض أخرى للترويج للأثاث المصرى بها ولكن تم إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هيئة تنمية الصادرات نظمت زيارة لمدينة دمياط وتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الهيئة ومجموعة من مصنعى الأثاث بدمياط، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات فعلية منها تنظيم بعثات خارج مصر وتم تنفيذ بعثة بالمغرب، كما تم وضع مقترح بتدريب العاملين بالمحافظة على آليات العمل الحديثة لمواكبة التطور العالمي.

وأشار سليمان إلى أنه تم وضع خطة للترويج الإلكترونى للأثاث على منصة الوزارة التى تتيح للمصنعين وضع صور منتجاتهم على المنصة بشكل مباشر، كما نظمت الهيئة العديد من ورش العمل المصنعين للتعريف بقوانين الاستيراد والصادرات الجديد، موضحا أن التحديات التى تواجه صناعة الأثاث ترتبط بجهات أخرى، لكن الهيئة لديها خطة للنهوض بصناعة الأثاث منها دعم صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة، وإطلاع المصنعين المحليين على الذوق الخارجى، وأيضا زيادة نسبة المشاركة بالمعارض الخارجية للأثاث.

وبدورها قالت الدكتورة نهى شديد، ممثل جهاز التمثيل التجارى، أن الأثاث المصرة له طبيعة خاصة حيث أن الأذواق العالمية أصبحت لها طابع آخر كسهولة التركيب، لذلك يجب مراعاة هذه النقط فى مقارنة المنتج المصرى بتلك المتطلبات العالمية، لافتة إلى أن هناك زيارات تمت بين مصنعى الأثاث بدمياط وممثلى المكتب بروما لوضع خطة تعاون بين مدارس الأثاث بإيطاليا وفى مصر.