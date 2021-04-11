شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: آن الأوان دخول الإعلام مجال التنظيم ورخص الإصدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن كل المهن لديها تنظيم ولها نقابات ولها رخص إصدار، موضحا أنه آن الأوان أن يدخل الإعلام هذا المجال خاصة أن الإعلام يلعب دورا مهما وخطير جدا فى بناء الوعى والفكر ويتواصل مع المواطنين.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه لأول مرة نقوم بتوفيق أوضاع وسائل الإعلام وفقا لقانون 180 الذى يقول إن كل وسائل الإعلام بكل أنواعها لابد أن توقف أوضاعها وفقا للقانون، وأجلنا هذا الأمر لمرة أو مرتين بسبب كورونا .

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: نحن ندخل الثورة التكنولوجية الرابعة، فبينما تطرق الثورة التكنولوجية الرابعة الباب فأول من يفتح لها الباب هو الإعلام.