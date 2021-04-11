مدبولي: الرئيس السيسي وجّه بوضع مخطط شامل لتطوير طرق ومرافق الدلتا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومي "الدلتا الجديدة"، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، حيث أن هذا المشروع يستهدف إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتميز بنظم إدارية حديثة، تضم مجمعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي.

وأوضح الدكتور مدبولي أن مشروع "الدلتا الجديدة" يضم نحو مليون فدان بمنطقة محور روض الفرج / الضبعة، تُعد من أفضل المناطق الجاهزة للاستصلاح على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب سرعة وضع مخطط شامل لتلك المنطقة، على أن تخدمها شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، تنفيذًا لتكليفات الرئيس في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" زراعة مساحات من الأراضي الصالحة للزراعة، اعتمادًا على مصادر مياه الري الجوفية، إلى جانب مياه الصرف الزراعي المعالج من غرب الدلتا، تحقيقًا للأمن الغذائى لمواجهة تحديات الزيادة السكانية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتعويضًا لما فقد من أراض زراعية خصبة بالوادى والدلتا جراء البناء عليها.

وأضاف وزير الزراعة أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيسهم فى جذب أكبر عدد ممكن من السكان، وتخفيف التكدس السكاني في محافظات الدلتا والوادي، إلى جانب توفيره للعديد من الفرص الاستثمارية الإضافية، ومنها ما يتعلق بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وغيرها من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي، وهو ما سيتيح العديد من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها.

وأوضح وزير الزراعة أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيعتمد في تنفيذه على تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، بما يعظم من كفاءة استخدام المياه والتربة، ويدعم استراتيجية مصر نحو زيادة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى عدد من المزايا النسبية التي تتمتع بها منطقة مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضًا سيناريوهات التراكيب المحصولية المقترح زراعتها في هذه المنطقة.

واستعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المكونات الأساسية والإجراءات المتخذة لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، من حيث تحديد الأراضي المخطط استصلاحها وتقسيماتها، والجهود المبذولة في هذا الصدد.