انطلاق احتفالية فنية مصرية تونسية بحضور الرئيس التونسي في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأت احتفالية فنية مصرية تونسية على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأحد، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، والوفد المرافق له، يحييها كل من المطرب الكبير لطفي بوشناق والمطربة ريهام عبدالحكيم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

يأتي ذلك بمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره التونسي قيس سعيد 2021 - 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية وترحيبا بضيف مصر.

وأهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الرئيس التونسي، هدية تذكارية عبارة عن مجموعة من أهم الكتب التي أصدرتها وزارة الثقافة المصرية، خلال الفترة الماضية.

يحضر الاحتفالية من الجانب المصري، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومن الجانب التونسي وزير الدولة للديوان الرئاسي، وزير العلاقات الخارجية، السفير التونسي في مصر، ثلاثه مستشارين لرئيس الجمهورية، وتقدم الحفل المذيعة جاسمين طه زكي.

بدأت الاحتفالية بجولة الرئيس التونسي في دار الأوبرا المصرية حيث تفقد متحف ومسارح دار الأوبرا.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد أعلنا 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، وعلى الفور بدأت وزارة الثقافة المصرية فى إعداد أجندة للفعاليات الإبداعية التبادلية تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة.

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