محافظ جنوب سيناء يهنئ عمال النظافة بشهر رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، ترافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، عددًا من عمال النظافة بديوان عام المحافظة في مدينة طور سيناء، حيث قدم التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والشكر على عملهم بجد وإخلاص لإظهار مدينة الطور بصورة حضارية راقية أمام الجميع، مطالبًا إياهم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

سلّم المحافظ عمال النظافة عددًا من كراتين السلع الغذائية، والبطاطين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

كما استقبل المحافظ اليوم أسرة الشهيد محمود ناجي العواد، وقدم والد ووالدة الشهيد هدية للمحافظ، عبارة عن صورة زيتية للمحافظ، تعبيرًا عن امتنانهم وشكرهم لما قدمه المحافظ وما يقدمه من دعم لأسرة الشهيد.

وأعرب المحافظ عن امتنانه الشديد لهذه اللفتة الطبيبة، مؤكدًا أن ما قدمه الشهيد لوطنه لا يقدر بثمن، وما نشعر به الآن من أمن وأمان نتيجة لتضحيات شهدائنا الأبرار بأرواحهم فداءً للوطن، وأن المحافظة ستكون سندًا داعمًا لأسرة الشهيد دومًا.​