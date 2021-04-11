مسؤولو صحّة دوليّون : الدول الفقيرة بحاجةٍ للقاحات المرفوضة في بعض الدول

اسماعيل عبد الحي - قال مسؤولو صحة دوليون إن اللقاحات التي رفضتها بعض الدول في إطار جهودها لتحسين حملاتها للتطعيم، سيتم توجيهها بقدر الإمكان إلى الدول الفقيرة لمواجهة الإختلال في عملية توزيع اللقاحات.

وكانت السلطات في أستراليا واليونان من بين الجهات التي رشحت بدائل عن لقاح "أسترازينيكا" لصغار السن، بعد مخاوف من جلطات دم محتملة، في حين أخّرت هون كونغ تسلم طلبياتها من اللقاح.

ومن شأن تطعيم صغار السن بلقاحات بديلة أن يؤخر حملات التطعيم بنحو شهر في أستراليا وفرنسا وبريطانيا، طبقا لبيانات وتحليلات شركة "إيرفينيتي".

وجرى التطعيم بملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" بشكل آمن حول العالم، إلا أن بعض الحكومات قصرت إستخدامه على كبار السن كإجراء إحترازي إلى حين حسم الجدل حول حالات الإصابة بجلطات دموية لدى بعض متلقيه.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم البلدان لم تحصل على ما يكفي من الجرعات من أي من اللقاحات لتغطية إحتياج العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم معرّضون لخطر الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة نحو ثلاثة ملايين شخص حول العالم.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الدول ذات الدخل المرتفع قامت في المتوسط بتطعيم واحد من كل أربعة أفراد، في حين يصل ذلك المعدل في البلدان منخفضة الدخل إلى واحد من بين أكثر من 500.

وقال في تصريح صحفي أمس الجمعة "لا يزال هناك إختلال صادم في توازن عملية توزيع اللقاحات".

المصدر: رويترز