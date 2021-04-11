مشروع سكني ضخم في ليبيا

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه «سيتم بناء 3 مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة». وخلال تجمع تحت اسم «ملتقى أسر الشهداء» في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قال «حفتر»: «العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب» دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على تنفيذها ومدة تنفيذها. كما كشف عن تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، بالإضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبنائهم حتى المرحلة الجامعية، في حين تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لأسرهم. ووقع قائد الجيش الوطني الليبي أيضا على خريطة مشروع «الكرامة»، الذي صمم تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، والذي سيوفر 10 آلاف وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة، وفق بيان نشرته القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.



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