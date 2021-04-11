حث قادة الصومال على حل الجمود السياسي

حثت الأمم المتحدة وثلاث منظمات أخرى القادة الصوماليين على حل الجمود السياسي الحالي في مطلب آخر من المجتمع الدولي مع استمرار الخلافات في قضية الانتخابات. وأعربت المنظمات الأربعة في بيان مشترك -وهي منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة دول شرق إفريقيا «الإيقاد» - عن قلقها الشديد من حالة الجمود السياسي التي تؤثر سلبًا على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الصومال، محذرة من أي عملية موازية. وأكدت شرعية الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر 2020 بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء الفيدرالية. وكانت وساطة الأمم المتحدة قد انهارت يوم الخميس، مما قلل من احتمالات التوصل لاتفاق بعد شهرين من انتهاء ولاية الرئيس محمد فارماجو، وولاية البرلمان الفيدرالي في 27 ديسمبر.



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