عدد ضحايا ميانمار يتجاوز 700 قتيل

ارتفع عدد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار إلى أكثر من 700 شخص، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف مطلع الأسبوع. وأفادت الرابطة المساعدة للسجناء السياسيين بأن ما لا يقل عن 701 شخص قتلوا في أعمال قمع القوات الأمنية للمتظاهرين. وقالت الرابطة إن ما لا يقل عن 82 شخصا على الأقل قتلوا في مدينة باجو بجنوب شرق البلاد يوم الجمعة فقط. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش استخدم المدفعية الثقيلة ضد المدنيين. وكتب مكتب الأمم المتحدة في ميانمار تغريدة قال فيها «الأمم المتحدة في ميانمار تتابع ما يحدث في باجو، في ظل ورود تقارير باستخدام مدفعية ثقيلة ضد المدنيين ورفض تقديم الرعاية الطبية للمصابين»، داعيا لإنهاء العنف وتلقي المصابين للعلاج. وتشهد ميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بالحكومة المدنية ووضع الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي قيد الإقامة الجبرية في منزلها، مظاهرات يومية على الرغم من أعمال القمع العنيفة.



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