إيطاليا تسجل 15746 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 331 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأحد مقابل 344 في اليوم السابق فيما تراجعت محصلة الإصابات اليومية إلى 15746 بعدما كانت 17567 في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا 114254 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ بدء التفشي في فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى محصلة في أوروبا بعد بريطانيا، والسابعة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 3.77 مليون إصابة حتى اليوم.

وبلغ عدد المصابين بـ«كوفيد-19» في المستشفيات - دون حساب المرضى بالعناية الفائقة - 27251 اليوم الأحد تراجعاً من 27654 في اليوم السابق.

واستقبلت وحدات العناية الفائقة 175 حالة جديدة تراجعاً من 186 أمس السبت. وانخفض إجمالي المرضى بالعناية الفائقة إلى 3585 بعدما كان 3588.