الملكة إليزبيث الثانية تشعر «بفراغ كبير» بعد وفاة الأمير فيليب



ابوظبي - سيف اليزيد - تشعر الملكة إليزابيث الثانية "بفراغ كبير" بعد وفاة زوجها الأمير فيليب عن 99 عاماً الجمعة، وفق ما نقل نجلها الأمير أندرو الأحد بعد قداس لراحة نفسه.وقال الأمير أندرو للتلفيزيونات البريطانية في وندسور، غرب لندن "إنها غارقة في أفكارها، هذا ما يمكنني قوله".

وأضاف "أنها تصف ذلك بالفراغ الكبير" معتبراً أن الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين في 21 أبريل شخصية "متماسكة بشكل لا يصدق".

وتابع "نحن، أفراد الأسرة المقربين، مجتمعون حولها للتأكد من أننا موجودون لدعمها" لكن ما حصل "خسارة كبيرة".

وأشار إلى أن الأمير فيليب "كان رجلاً مميزاً، لقد أحببته كما يُجدر لأب أن يُحب، لقد كان هادئًا للغاية، إذا كانت لديك مشكلة سيفكر فيها ... لقد كان شخصاً يمكنك دائماً اللجوء إليه، وكان دائم الإصغاء".

من جانبه، أعرب شقيقه الأمير إدوارد عن "صدمة كبيرة". وقال الأحد "ما زلنا نحاول تقبل الأمر. إنه أمر محزن للغاية".

وقالت زوجته صوفي، دوقة ويسيكس، إن الملكة "تفكر في الآخرين قبل أن تفكر في نفسها، كالعادة".

وأشاد ولي العهد الأمير تشارلز (72 عاماً) بوالده السبت قائلاً إنه يفتقد "والده العزيز" كثيراً. وأشار إلى "خدمته المتميزة والمتفانية" لبلاده.

وتوفي الأمير فيليب، زوج الملكة منذ 73 عاماً، الجمعة قبل شهرين من عيد ميلاده المئة في قلعة ويندسور، حيث تقام له جنازة خاصة السبت بسبب فيروس كورونا.