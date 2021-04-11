رئيس البرلمان العربي: الأردن يدخل المئوية الثانية بخطى ثابتة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة وبرلمان وشعب المملكة، بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، مؤكداً أنها تمثل ذكرى وطنية عزيزة على العرب جميعاً وليس على الأردن فقط.

وأشاد العسومي بمسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية على مدار المائة عام الماضية في المجالات كافة، وقدرتها على تجاوز الكثير من التحديات، في ظل قيادة حكيمة عززت من مكانة الأردن على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وثمن العسومي المواقف العروبية المخلصة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجهوده الدائمة لتعزيز مسيرة التضامن العربي، ودعم ومناصرة القضايا العربية أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد العسومي أن المملكة الأردنية الهاشمية تدخل المئوية الثانية بخطى ثابتة يلتف فيها الأردنيون حول قيادتهم لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء التي انطلقت منذ قرن، وتحققت خلالها الكثير من الإنجازات التنموية على المستويات كافة، بدءاً من مرحلة التأسيس ومروراً بمرحلة البناء، ووصولاً إلى مرحلة التعزيز والتنمية، لتقدم الأردن بذلك نموذجاً يُحتذى به في بناء دولة قوية ومتطورة وحديثة.